Тюменцы расскажут о своем материальном и социальном положениях

Комплексное наблюдение условий жизни населения пройдет с 15 по 29 сентября 2018 года. На юге Тюменской области Росстатом в обследование включены 567 домохозяйств — 324 в городских округах и 243 в муниципальных районах.

Для наблюдения было разработано три вида вопросников: для домохозяйства, для индивидуального опроса лиц в возрасте 15 лет и более и для детей в возрасте до 15 лет. Согласно первому члены домохозяйств расскажут интервьюерам о составе своей семьи, об оценке материального положения, жилищных и бытовых условиях.

Каждого члена домохозяйства старше 15 лет интервьюеры опросят по индивидуальному вопроснику о их социальном положении и достигнутом уровне образования, состоянии здоровья и физической активности, об участии в трудовой деятельности, о доступности медицинского обслуживания, об удовлетворенности транспортным обеспечением, торговым и бытовым обслуживанием. Респондентам будут заданы вопросы о потребности в социальном обслуживании и доступности государственных услуг, об использовании информационных технологий.

Индивидуальный вопросник для детей в возрасте до 15 лет заполнят со слов кого-либо из родителей, кто может дать полную и достоверную информацию о ребенке. Расскажут о посещении дошкольного или общеобразовательного учреждения, о состоянии здоровья и физической активности.

"Интервьюеры заполнят ответы непосредственно со слов опрашиваемых членов домохозяйств. Обработка персональных данных будет осуществляться при условии их обязательного обезличивания", — подчеркивают в управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО — Югре и ЯНАО.

Результаты комплексного наблюдения позволят получить сводную статистическую информацию, отражающую фактические условия жизнедеятельности семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни и т.п.