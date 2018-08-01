В Тюмени вырубка грозила лесу с редкими растениями

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

На седьмом километре Салаирского тракта спортивно-оздоровительный комплекс мог появиться на месте лесного массива с растениями, занесенными в Красные книги России и Тюменской области.

Прокуратура Тюмени провела проверку по жалобе местного жителя на выведение из зоны городских лесов участка площадью 4,6 га. С 1998 года он был включен в состав городских лесов Тюмени, кроме редких растений тут растут березы и сосны возрастом более 80 лет. Лес относился к категории защитных лесов, в нем запрещалось размещение объектов капитального строительства.

"С 2008 года участок находится в аренде в целях строительства спортивно-оздоровительного комплекса. Арендаторами в разное время были разные компании. Срок окончания последнего договора — май 2018 года. Против вырубки леса и строительства выступали местные жители", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Решениями Тюменской городской думы были изменены функциональная и территориальная зоны в границах указанного земельного участка на общественно-деловую зону и зону спортивного назначения, что позволяло начать строительство в лесу. Для устранения нарушений природоохранного законодательства прокуратура Тюмени внесла в Тюменскую гордуму представление и направила в департамент имущественных отношений Тюменской области информацию.

Как сообщили в областной прокуратуре, в результате договор аренды был расторгнут, лес с редкими растениями сохранит свое существование.