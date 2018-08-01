ТКТО запустило консультацию по продажам билетов через сообщество "Афиша Тюмень"

Жители областного центра и гости региона теперь могут проконсультироваться со специалистами тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) по мероприятиям через социальные сети, после чего оплатить билеты онлайн. Проект запущен вместе с одним из самых популярных пабликов города "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

В разделе "Товары" стали доступны для покупки билеты на мероприятия. Так, в августе в Тюмени пройдут гастроли Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева из Улан-Удэ. Гости представят на сцене тюменского драмтеатра три спектакля – "Ричард III", "Фронтовичка" и "Волк и овцы". Стоимость билетов составляет от 300 до 1200 рублей, приобрести их можно уже сейчас на сайте https://кто72.рф/events/.

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.