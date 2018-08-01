"Том Сойер" в Тюмени по-прежнему ждет волонтеров для восстановления старинного дома

В Тюмени идет третья неделя фестиваля сохранения исторической среды "Том Сойер фест". Его ключевая идея — силами неравнодушных к своему архитектурному наследию горожан восстанавливать ценные старинные дома.

В этом году Тюмень присоединилась к фестивалю, который охватил уже 27 городов России, впервые. В нашем городе для восстановления был выбран дом по адресу улица Пароходская, 24, упоминания о котором приходятся еще на конец XIX века.

С начала фестиваля специалисты уже проделали здесь значительную работу: подновили крышу, обшили вагонкой мезонин, один из волонтеров фестиваля, занимающийся столярным делом, заново воссоздает деревянную резьбу — старая уже прогнила, в работу переданы рамы, которые также восстановят.

Движущей силой "Том Сойер феста" во всех городах являются волонтеры — горожане, которых волнует облик места, в котором они живут, готовые своими силами менять его к лучшему. Им на фестивале отводится наиболее трудозатратная часть работ, которая, однако, не требует каких-то специальных навыков. Волонтерам предлагается шкурить фасад дома, который после обновят свежим слоем краски.

Кураторам фестиваля в Тюмени удалось найти для пилотного сезона дом, хозяева которого сами активно участвуют в его восстановлении, а также спонсоров, которые взяли на себя необходимые затраты на строительные материалы и часть работ. Не заладилось пока с одним — на площадке недостает волонтеров.

"У нас, к сожалению, не хватает рабочей силы. Это наша главная проблема. Прошло открытие фестиваля, на котором было много людей, все говорят, что мы молодцы и то, что мы делаем здорово, но работать не приходят", — рассказывает один из кураторов фестиваля "Том Сойер фест" в Тюмени Владимир Скалдин.

Заявки на участие в фестивале в качестве волонтеров подали около полусотни тюменцев, однако ежедневно здесь трудятся около трех человек. По оценке кураторов, чтобы не выбиться из графика, было бы оптимально, если бы к работам присоединялись от пятнадцати до двадцати волонтеров. С главным спонсором фестиваля в Тюмени на этот сезон — компанией "Шаттдекор" была обговорена дата окончания всех работ — 28 августа. С нынешними темпами из-за нехватки волонтеров тюменский "Том Сойер" рискует не успеть всё.

Организаторы фестиваля рассчитывают на активность горожан и напоминают, что фиксированного графика для волонтеров нет — присоединяться к работе каждый может в удобные дни и на любое время, по будням — с 15 до 21 часа, по выходным — с 13 до 19 часов. Подробности можно посмотреть тут. В планах кураторов с поддержкой неравнодушных тюменцев — не на словах, а на деле — в течение двух недель закончить шкурить дом, а оставшиеся полторы недели посвятить его покраске.

Влада Нерадовская