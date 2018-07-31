В "ФабЛаб ТюмГУ" состоялся инновационный инженерный марафон

Фото: Юлия Старцева

Инженерную школу Maker Schoоl 2018 провел в формате хакатона ЦМИТ "ФабЛаб ТюмГУ" с 27 по 29 июля. За эти дни более чем полусотне увлеченных IT-технологиями студентов, аспирантов и школьников предстояло создать инновационное устройство и программное обеспечение и побороться за призовой фонд в 100 тысяч рублей.

Руководитель проекта Maker Schoоl Валерий Сэрпива отмечает, что в предыдущие годы школа проводилась в течение семи дней, но на этот раз было решено использовать формат хакатона — режим ограниченности времени и ресурсов наиболее приближен к реальности, отвечает требованиям современности.

В результате в номинации "Лучший прототип" победил проект "ClosedAir" — он позволяет автоматически закрывать и открывать окно при определенном уровне шума на улице. "Лучшей концепцией" стал проект NeuroX — технология биомеханического управления объектами с обратной тактильной связью и возможностью адаптации в виртуальной реальности. Специальная перчатка позволяет получать ощущения от прикосновения к предметам в виртуальной реальности. Еще четыре команды разработчиков получили призы от партнеров мероприятия.