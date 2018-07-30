Выгодное строительство дома из теплоблоков, а также сам материал предлагает компания "Абсолют"

Построить дом своей мечты в максимально сжатые сроки – мечта любого застройщика. Команда профессионалов производственно-строительной компании "Абсолют" строит дома по приемлемым ценам качественно и в кратчайшие сроки.

Идеальным решением вопроса о качестве жилья является возведение будущего дома из теплоблоков. Кроме привлекательной цены (5000–6000 руб. за 1 куб. метр) теплоблоки обладают еще одним преимуществом, самым главным для нас – скорость возведения. При этом не нужно быть высококвалифицированным специалистом строительного дела – кладка блоков требует минимума сил, умений и времени.

Также, нельзя не выделить существенную экономию материалов, так как сами по себе теплоблоки не требуют дополнительной теплоизоляции, а в качестве основания дома можно использовать мелкозаглубленный монолитный фундамент.

"Дома из теплоблоковэффективны в использовании и имеют сравнительно небольшую себестоимость.Но нужно помнить, что теплоблоки лучше покупать у производителей с хорошей репутацией, так как кустарное производство не дает никаких гарантий. Кроме строительства домов из теплоблоков мы также занимаемся производством и продажей этого уникального материала", - резюмирует директор компании Руслан Семенов.

В социальной сети "ВКонтакте" компания "Абсолют" запустила серию полезных статей о строительстве, там же вы можете задать интересующие вас вопросы, а эксперты компании с удовольствием ответят на них. Официальный сайт организации расскажет будущим клиентам о последних новостях и преимуществах компании – http://absolutstroi.ru.

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Уточнить подробности можно по телефонам +7-(3452)-60-48-84, +7(929)-26-94-884, либо посредством электронной почты manager@absolutstroi.ru. Офис продаж расположен по адресу г. Тюмень, ул. Осипенко 81 корп. 4, офис 4/11б.