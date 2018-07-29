Школьников знакомят с профессией экскурсовода в тюменских музеях

Центр туризма и краеведения "Азимут" провел школу юного экскурсовода с 23 по 29 июля, в ней приняли участие почти 30 подростков из Тюмени, Тобольска, Нижней Тавды, Заводоуковска и Тюменского района.

Школьники обучались музееведению, краеведению, культуре речи, проходили мастер-классы по психологии общения. Особое внимание организаторы уделили занятиям по экскурсоведению, которые включают в себя изучение теоретических и практических основ этой специальности и знакомство с профессиональной этикой экскурсовода.

Как рассказала руководитель смены, методист Дворца творчества и спорта "Пионер Раиса Шабанова, азы интересной профессии участники школы постигали в музеях и культурных центрах Тюменской и Свердловской областей - в историческом парке "Россия - моя история", Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, Абалакском туристском комплексе, в музее семьи императора Николая II, Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева, в урочище Ганина Яма и в Храме-на-Крови. Дети не только слушали лекции, но и сами подготавливали и защищали экскурсионные проекты, пишет ИА "Тюменская линия".

По заверениям организаторов школы, у профессии экскурсоводы немало преимуществ: начинать работать можно уже в школьные годы, действует гибкий график, возможно создание собственных экскурсионных программ и маршрутов, а также можно будет поработать с иностранными туристами, а в дальнейшем открыть собственное агентство или турфирму.

В следующем году "Азимут" планирует продолжить практику проведения школы юного экскурсовода. В проекте могут принять участие дети в возрасте от 14 до 17 лет, интересующиеся экскурсионной и краеведческой деятельностью.