Тюменские "серебряные" волонтеры выдвинули проект на конкурс "Лучший гид России"

Участница тюменского проекта "Гиды TMN 55+" вместе со своей творческой командой представит креативный экскурсионный проект о Цветном бульваре Тюмени на конкурсе "Лучший гид России". Всего за несколько минут жители России смогут увидеть, как менялось "сердце" областной столицы на протяжении нескольких десятилетий, пишет "Вслух.ру".

"Тюмень – замечательный город, нам действительно есть, что показать и туристам, и даже коренным жителям. Хотелось бы, чтобы об областной столице узнали как можно больше людей, а главное, полюбили ее. Поэтому, мы постарались вложить в видеоролик все силы и надеемся, что жюри оценит его по достоинству", - рассказывает 60-летняя Ирина Алексеевна, участница конкурса.

Зрители погрузятся в атмосферу 60-х годов и вместе с краеведом "серебряного" возраста в стиле легендарной эпохи пройти по былому Центральному парку культуры и отдыха, где некогда отдыхал знаменитый музыкант Владимир Высоцкий. Также, в образе байкера в "косухе" на массивном мотоцикле гид 55+ покажет, чем городской сад жил в "лихие" 90-е годы, и, конечно, познакомит зрителей с современным и обновленным Цветным бульваром.

Напомним, благодаря старту нового социального проекта "Гиды TMN 55+" Областного геронтологического центра, который одержал победу в конкурсе грантов благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко "Активное поколение", представители старшего поколения могут пройти обучение и стать экскурсоводами-любителями.

В завершении проекта граждане пенсионного возраста вместе с квалифицированными специалистами разработают авторские маршруты, организуют благотворительные экскурсионные пешие, культурно-познавательные, экстремальные виртуальные прогулки, оздоровительные поездки для сверстников, гостей и жителей города Тюмени и Тюменской области.

Получить более подробную информацию о деятельности проекта "Гиды 55+" можно на сайте http://www.togc.ru/, а также по телефону 51-77-05.