В Тюмени внедряют новый метод помощи людям с с патологиями опорно-двигательного аппарата

В тюменском реабилитационном центре "Родник" внедряют "Войта-терапию" - новый эффективный метод помощи людям с с патологиями моторных функций из-за нарушений центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Его можно использовать для восстановительного лечения как взрослых, так и детей.

Основной задачей войта-терапии является формирование двигательных навыков, соответствующих возрасту. Этот метод создан чешским профессором Войта для реабилитации детей с ДЦП, сколиозом, задержкой психомоторного развития вне зависимости от степени тяжести и возраста. Проводить терапию может только специалист, обладающий специальными навыками. Суть ее заключается в том, чтобы заставить мозг активизировать "врожденные образцы движения" с последующим развитием их в полноценные двигательные акты. Так постепенно, переходя от простого движения к более сложному, моторные навыки больного ребёнка доводятся до возможностей здоровых детей его возраста.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в центре "Родник" врач ЛФК высшей категории Ирина Фирсова использует эту методику на протяжении года. Войта-терапия была применена в работе с 30 детьми: 28 детей с ДЦП и два ребенка со сколиозом. Доктор и родители отмечают значительные успехи: улучшение координации, удержание головы, увеличении силы мышц, переворот на живот через опору на руки, улучшение или появление тыльного сгибания стопы. Эффективность применения методики составила 100%.