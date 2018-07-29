Тюменцы представят спектакль-синтез "Каренина" на фестивале в Бельгии

Хореографическая мастерская Александры Балецкой, выступит на фестивале Estivades, резидент молодежного театрального центра "Космос", представит на фестивале Estivades в Бельгии спектакль-синтез "Каренина" по мотивам романа Льва Толстого, в котором танец, театр, вокал и музыка существуют в рамках одного действия.

Фестиваль пройдет с 3 по 10 августа. Программа построена по принципу "театра без границ" и представляет собой свободное взаимодействие жанров и направлений, актеров и зрителей, различных стран и культур.

"Мы прошли отбор в Международной ассоциации любительских театров и среди всех участников фестиваля стали единственной хореографической командой. Это первые зарубежные гастроли моей мастерской и, мне кажется, новая ступень для развития коллектива. Очень полезный опыт — сравнить себя с театрами Европы, на которые мы равняемся, а также представить в Бельгии русскую культуру с ее танцем и песнями о любви", — поделилась руководитель коллектива Александра Балецкая.

Международный фестиваль театрального творчества Estivades проходит каждые три года с 1988 года в Бельгии под управлением CIFTA (Международного совета любительского театра) и AITA / IATA (Международной ассоциации любительского театра). В этом году он пройдет в городе Марш-эн-Фаменн. Кроме России, в нем примут участие коллективы из Швейцарии, Квебека, Италии, Монако, Бельгии, Франции, Испании, Литвы и Марокко, пишет "Мой портал".