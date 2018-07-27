В честь празднования Дня города тюменцев угостят вкусными кашами и запустят дирижабль

Ароматные каши и запуск дирижабля ожидают горожан в честь празднования Дня города. Всех желающих угостят вкусными кашами от торговой марки "Ясное солнышко", а кульминацией вечера станет запуск дирижабля с ленточками желаний.

На территории технопарка, 28 июля с 12 до 16 часов можно будет насладиться вкусными, ароматными кашами от торговой марки "Ясное солнышко". Отличительные черты каш в отсутствии красителей, ароматизаторов и ГМО.

Кроме того, в рамках работы площадки состоятся конкурсы, среди которых "Прыжки в длину", "Бой подушками"и другие не менее интересные увлечения. Яркая фотозона не оставит никого равнодушным, а вкусная каша надолго останется в сердцах горожан.

На площади 400-летия Тюмени, 28 июля установят гелиевый аэростат. Любой желающий сможет привязать на него ленточку с заветным желанием, а в 20:30 в торжественной атмосфере его отпустят в небо.

Идея установки аэростат пришла в голову директору и основателю центра развлечений "Третья планета" Ивану Павловскому.

"Очень рад, что мою идею запуска Дирижабля Добра поддержал Департамент Культуры города Тюмени, и это уже второй запуск. Я хотел бы, чтобы люди больше мечтали, достигали своей цели и стали счастливее. Желаю всем гостям праздника отличного настроения", - рассказал Иван.

В этом году праздник станет более масштабным, начнёт это событие временно исполняющий обязанности Губернатора Тюменской области Александр Моор, в 12:45 он первым завяжет ленту желаний и оставит пожелание для тюменцев.

Торжественный запуск Дирижабля запланирован на 20:30 - в этот момент Дирижабль Добра унесет тысячи ленточек с пожеланиями тюменцев в небо.

Миссия этого проекта заключается в том, чтобы как можно больше тюменцев загадали заветные желания и приблизились к осуществлению своей мечты.Привязать ленту с желанием можно с 12:45 до 20:20 на площади 400-летия Тюмени. ​​​​​​​