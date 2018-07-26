В Тюмени наградили мужчину, который сам задержал грабителя

Житель областного центра Александр Лежнин получил благодарность от тюменской полиции за помощь в задержании злоумышленника.
На днях на улице Одесской во дворе одного из домов неизвестный сорвал с шеи женщины, гулявшей с ребенком, две золотые цепочки и попытался скрыться. Оказавшийся поблизости сосед тюменки догнал и самостоятельно задержал грабителя. Подоспевшие на место происшествия стражи порядка доставили злоумышленника в полицию. Как оказалось, 43-летний тюменец был ранее судим. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Начальник управления МВД России по городу Тюмени Петр Вагин наградил Александра Ивановича за героический поступок благодарственным письмом, сообщили в пресс-службе тюменской полиции.
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