В Тюмени наградили мужчину, который сам задержал грабителя

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Житель областного центра Александр Лежнин получил благодарность от тюменской полиции за помощь в задержании злоумышленника.

На днях на улице Одесской во дворе одного из домов неизвестный сорвал с шеи женщины, гулявшей с ребенком, две золотые цепочки и попытался скрыться. Оказавшийся поблизости сосед тюменки догнал и самостоятельно задержал грабителя. Подоспевшие на место происшествия стражи порядка доставили злоумышленника в полицию. Как оказалось, 43-летний тюменец был ранее судим. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Начальник управления МВД России по городу Тюмени Петр Вагин наградил Александра Ивановича за героический поступок благодарственным письмом, сообщили в пресс-службе тюменской полиции.