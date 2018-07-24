Суд вынес приговор убийце врача тюменской больницы

Калининский районный суд Тюмени приговорил к девяти годам колонии мужчину, застрелившего врача ОКБ №2 Виталия Савчука.

Убийство было совершено 5 декабря 2017 года в подъезде дома на улице Чернышевского, где проживал Савчук. Около шести утра, когда врач выходил из лифта на первом этаже, подстерегавший его злоумышленник дважды выстрелил в него из охотничьего ружья. 34-летний мужчина скончался на месте. После расправы нападавший скрылся на автомобиле, но вскоре был задержан.

У погибшего врача остались жена и дочь. Как ранее сообщал СУ СКР по Тюменской области, злоумышленник решил убить Савчука на фоне ревности и желания связать свою жизнь с его супругой.

Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании. Злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном. Отбывать наказание за убийство 34-летнему жителю Тюмени предстоит в колонии строгого режима. Также в пользу матери погибшего суд взыскал полмиллиона рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает прокуратура Тюменской области.