Фитопатологи следят за состоянием деревьев в Тюмени

17:52 22 июля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
ufirms.ru

Причиной ухудшения состояния хвойных деревьев в Тюмени, по мнению фитопатологов, может являться эпидемия, а не погодные условия, как предполагалось ранее.

По словам кандидата биологических наук Павла Ходакова, к сожалению, восстановить состояние хвойных деревьев уже вряд ли удастся.

Фитопатологи уверены: зеленой среде города нужен комплексный уход. Сейчас ответственность за состояние насаждений возложена на управы или частников, однако, если болезнь оккупировала целый округ, то локальная обработка деревьев будет совершенно бесполезна – споры паразитов легко разносятся ветром на большие расстояния и смогут вновь заразить вылеченную хвою.

По словам кандидата биологических наук Павла Ходакова, к сожалению, восстановить состояние хвойных деревьев уже вряд ли удастся.

"У деревьев болезни проходят медленнее, чем у человека, но значительно тяжелее. С лиственными деревьями проще, так как по осени они сбросят больную листву, и если успеть их подлечить к весне, то они вскоре вернут прежний вид. С вечнозелеными дела обстоят сложнее", - пояснил он.

Специалистам поручено составить городскую карту зеленых насаждений и перенять опыт столичных городов, где разработаны собственные методики ухода за флорой, а также на законодательном уровне прописаны необходимые положения, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: озеленение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2018