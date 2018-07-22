Фитопатологи следят за состоянием деревьев в Тюмени

Причиной ухудшения состояния хвойных деревьев в Тюмени, по мнению фитопатологов, может являться эпидемия, а не погодные условия, как предполагалось ранее.
По словам кандидата биологических наук Павла Ходакова, к сожалению, восстановить состояние хвойных деревьев уже вряд ли удастся.
Фитопатологи уверены: зеленой среде города нужен комплексный уход. Сейчас ответственность за состояние насаждений возложена на управы или частников, однако, если болезнь оккупировала целый округ, то локальная обработка деревьев будет совершенно бесполезна – споры паразитов легко разносятся ветром на большие расстояния и смогут вновь заразить вылеченную хвою.
По словам кандидата биологических наук Павла Ходакова, к сожалению, восстановить состояние хвойных деревьев уже вряд ли удастся.
"У деревьев болезни проходят медленнее, чем у человека, но значительно тяжелее. С лиственными деревьями проще, так как по осени они сбросят больную листву, и если успеть их подлечить к весне, то они вскоре вернут прежний вид. С вечнозелеными дела обстоят сложнее", - пояснил он.
Специалистам поручено составить городскую карту зеленых насаждений и перенять опыт столичных городов, где разработаны собственные методики ухода за флорой, а также на законодательном уровне прописаны необходимые положения, пишет "Тюменская область сегодня".
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