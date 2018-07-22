Эксперты из Тюмени помогли спасти омский лес

Биометрическая экспертиза, которую провели тюменские эксперты, помогла остановить незаконную вырубку деревьев в Тарском районе Омской области, пишет "Тюменская область сегодня".

"Мы собрали доказательную базу, подтверждающую, что под вырубку шли здоровые, молодые деревья. Это стало осуществимо с помощью биометрии – специальной экспертизы, которую нам помогли провести наши соседи из Тюмени. Результаты, полученные данным методом, неоспоримы. Мы передали материалы в правоохранительные органы, сейчас дело остается только за ними", - рассказала сопредседатель омского регионального штаба ОНФ Людмила Жукова.

Активисты по спасению леса в Тарском районе боролись с черными лесорубами три года. Лишь сейчас дело значительно продвинулось, во многом это связано со вступлением в должность нового руководителя региона.