Эксперты из Тюмени помогли спасти омский лес

Биометрическая экспертиза, которую провели тюменские эксперты, помогла остановить незаконную вырубку деревьев в Тарском районе Омской области, пишет "Тюменская область сегодня".
"Мы собрали доказательную базу, подтверждающую, что под вырубку шли здоровые, молодые деревья. Это стало осуществимо с помощью биометрии – специальной экспертизы, которую нам помогли провести наши соседи из Тюмени. Результаты, полученные данным методом, неоспоримы. Мы передали материалы в правоохранительные органы, сейчас дело остается только за ними", - рассказала сопредседатель омского регионального штаба ОНФ Людмила Жукова.
Активисты по спасению леса в Тарском районе боролись с черными лесорубами три года. Лишь сейчас дело значительно продвинулось, во многом это связано со вступлением в должность нового руководителя региона.
"Если накажут стрелочников, то это, наверное, тоже хорошо. Однако, нам ясно, что все эти процессы – подлог документов и сами криминальные схемы завязаны на чиновниках краевого министерства природных ресурсов и местных чиновников. Надеемся, что данные факты будут выявлены и приняты соответствующие ращения", - сказал координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.
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