Тюменский центр "Семья" проводит экспертизу информационной продукции

Провести экспертизу информационной продукции можно, обратившись в "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья".

Специалисты центра проводят экспертизу продукции средств массовой информации, а также печатной, аудиовизуальной продукции, информации, распространяемой посредством зрелищных мероприятий и посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

Эксперты выявляют наличие в материалах информации, способной нанести вред здоровью и развитию детей, устанавливают соответствие или несоответствие информационной продукции определенной возрастной категории.

Данным видом деятельности в учреждении занимаются более 5 лет. В качестве экспертов Роскомнадзором аккредитованы 8 лучших специалистов центра, среди которых 7 практикующих психологов высшей категории и юрист. Средний стаж работы экспертов – более 12 лет. За время работы подготовлены экспертные заключения информационных материалов для органов исполнительной власти, юридических лиц и общественных организаций.

Правовой основой проведения экспертизы служит Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", который охватывает всю информационную продукцию (книги, периодические издания, аудио- и видеозаписи, игры, любые СМИ).

По вопросам проведения экспертизы информационной продукции можно обращаться по телефонам 8 (3452) 20-63-37, 20-89-88 или на электронную почту semya-centr@inbox.ru, elena01101974@mail.ru. Стоимость услуг рассчитывается индивидуально.

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" - это многопрофильная организация социального обслуживания населения. Центр предоставляет населению региона целый комплекс услуг, реализует инновационные социальные технологии, программы и проекты, успешно осуществляет социальное проектирование. Руководитель – Перминова Елена Владимировна.