Российские специалисты могут построить карьеру в Канаде

Канада привлекает иностранных специалистов, в том числе из России, широкими возможностями для профессиональной самореализации. Иммиграция важна для экономического роста этой страны, поэтому правительство всячески поддерживает желающих жить и работать в Канаде.

Конечно, как и в других странах, значительная часть мигрантов сначала может рассчитывать на множество вакансий в области неквалифицированного труда или в промышленности.

Также в числе востребованных специальностей, на которые часто принимают россиян, относятся: медики, инженеры, финансовые аналитики, банковские работники, дальнобойщики, технические специалисты различной квалификации, а также сварщики, каменщики, кровельщики, домашний персонал, сотрудники на фермах и прочие работники. При этом по статистике, доход иностранцев в Канаде в зависимости от рода деятельности составляет примерно от 2 тысяч долларов в месяц.

Чтобы трудоустроиться в таких отраслях, как, например, юриспруденция, IT–сфера, менеджмент и других, необходимо иметь профильное образование, желательно полученное или подтвержденное в Канаде. Такие специалисты-мигранты претендуют на зарплату от 5 тысяч долларов в месяц.

Какую бы отрасль вы не выбрали, первоочередным делом при трудовой миграции в Канаду остается оформление всех необходимых документов. Решить этот вопрос самостоятельно без помощи специалистов непросто. Разобраться с оформлением документов без лишней волокиты помогут в агентстве по вопросам иммиграции "BetterLife".

Квалифицированные юристы, переводчики, адвокаты и нотариусы помогают в индивидуальном порядке оформить документы, оказывают консультации, сопровождают процесс переезда от начала до конца. Также агентство помогает в подборе оптимальной программы иммиграции в Канаду и оказывает помощь в трудоустройстве.