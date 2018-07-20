"Афиша Тюмень" вновь дарит билеты в аквапарк

Очередной розыгрыш билетов в тюменский аквапарк "ЛетоЛето" проходит на странице проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в Инстаграме. Победитель получит два взрослых билета на целый день.

Победителя объявят 28 июля с помощью генератора случайных чисел. Чтобы принять участие, необходимо подписаться на аккаунт "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в Инстаграме, поставить лайк публикации о конкурсе и отметить в комментариях 5 друзей.

Каждый участник может оставить под постом неограниченное количество комментариев. Чем их больше, тем выше шансы на победу.

Кроме того, сегодня еще есть возможность поучаствовать в розыгрыше билетов в аквапарк, который проходит на странице проекта в социальной сети "ВКонтакте". Победителей будет двое, каждый получит по два взрослых билета на полный день пребывания в "ЛетоЛето". Условия участия следующие: нужно подписаться на группу и сделать репост конкурсного поста с любым комментарием. Победителей назовут уже сегодня с помощью специального приложения.

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.