Тюменский аквапарк вновь открылся для посетителей

С 9 по 23 сентября в аквапарке "ЛетоЛето" проводилась плановая реновация и подготовка к открытию бассейна с термальной водой.

"Мы подготовили аквапарк к новому сезону, организовали генеральную уборку аквазоны, раздевалок и душевых, провели техническое обслуживание водных горок и аттракционов, а также заменили напольное покрытие в детской зоне, чтобы сделать отдых наших гостей еще более комфортным и безопасным", – рассказала генеральный директор комплекса "ЛетоЛето" Ирина Васильева.

Осенью аквапарк готов порадовать тюменцев и гостей города новой акцией – 5 часов яркого незабываемого отдыха от тысячи рублей. Также продолжают действовать скидки для льготных категорий, тарифы "Вечерний" и "Студенческий", а именинники до 18 лет и дети до 5 лет или ростом до 110 см по-прежнему могут посетить аквапарк бесплатно.