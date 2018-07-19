Александр Моор осмотрел модернизируемые очистные сооружения в Тюмени

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Процесс модернизации канализационных очистных сооружений в Тюмени сегодня, 19 июля, оценил виро губернатора региона Александр Моор. Работы ведутся на двух объектах. Первый планируется завершить до конца октября, второй – к концу лета, сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".

"Мероприятия, которые сегодня проводятся, направлены на модернизацию вторичных отстойников, увеличение мощности песколовок. Это позволит сохранить то качество очистки, которое эти сооружения выдавали ранее. В дальнейшем будет проведен более объемный комплекс работ, который позволит расширить пропускную способность очистных до 260 тысяч куб.м. в сутки", - пояснил заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов.

Заказчиком двух проектов стал "Тюменский Водоканал". На первом объекте демонтируют круговые песколовки и строят новые, монтируют воздуходувную станцию, реконструируют насосную, заменяя насосные агрегаты и обвязки, а также автоматизируют все системы. Кроме того, ведутся мероприятия по армированию.

На втором объекте выполнено восстановление защитного слоя бетонных стен и днища отстойника с герметизацией, восстановление беговойдорожки и выполнен демонтаж и обратный монтаж илососа. В настоящее время ведется приемка оборудования.