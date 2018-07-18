В салоне Anna Mancini работают специализированные холодильники для хранения изделий из меха

Первый в Тюмени сервис по хранению изделий из меха запущен в Доме меховой моды Anna Mancini. В специализированных холодильниках созданы все необходимые условия для хранения таких изделий.

"В период летних отпусков вопрос хранения шуб особенно актуален, ведь мех - материал капризный и не признает попустительства при обращении. От того, как хранится шуба, напрямую зависит срок ее носки", - утверждает владелица Дома меховой моды Елена Михайлова.

Самые комфортные условия для хранения меховых изделий – это холод и свежий воздух. В салоне Anna Mancini установлены специальные холодильники, в которых поддерживается оптимальная температура и влажность, а также полностью отсутствует свет и происходит равномерная циркуляция холодного воздуха.

Кроме того, раз в месяц температура в холодильниках опускается до минус двенадцати градусов. Благодаря такой "шоковой терапии" погибают даже самые устойчивые к холоду вредители.

Доверяя свою меховую спутницу специалистам сервисного центра Anna Mancini, вы можете быть уверены, что там обеспечат должный уход, а подобные условия гарантированно сохранят достойный внешний вид и продлят срок эксплуатации ваших изделий.

Также, специалисты сервисного центра гарантируют полную безопасность нахождения изделия. При сдаче мехового изделия в специализированный холодильник оформляется договор на основании предъявленного паспорта и меховое пальто помещается под надежную охрану.

Дом меховой моды Anna Mancini и сервисный центр по ремонту и пошиву меховых изделий расположен в Тюмени по адресу ул. Водопроводная, 16. Уточнить интересующие вопросы можно по телефонам 8 (3452) 68-89-89 и 8-912-390-28-88, либо на официальном сайте компании www.anna-mancini.ru.