В России открыли онлайн-сервис, предлагающий подобрать одежду из нефти

Бесплатный ресурс помогает создать стильный осенний гардероб, используя самые современные ткани. На сайте "Ойлдежда" уникальный алгоритм, обученный на основе рекомендаций профессиональных стилистов, предлагает создать индивидуальные образы с учетом образа жизни, типа фигуры и тона кожи.

В числе предложений — непромокаемые брюки, "дышащие" куртки, рубашки-хамелеоны и ультратёплая обувь, подходящая как для прогулок, так и для активных занятий спортом.

Платформа также знакомит пользователей с современными тканями и экологичной одеждой, созданной из переработанных материалов на основе нефти.

Консультант проекта из компании "Газпром нефть" Максим Володин:

Проект интересен тем, что вся одежда и обувь в нем сделаны из переработанных материалов на основе нефти. Вообще, из нее сейчас делается почти 40% современных тканей, а современные технологии позволяют наделять их практичными суперсвойствами. Одежда из синтетических тканей долго сохраняет первозданный вид, хранит тепло, не промокает, обладает особой прочностью и меньше мнется. Производство ткани путем вторичной переработки пластика помогает сэкономить природные ресурсы.

Сервис разработан редакцией известного российского модного проекта. Основная цель "Ойлдежды" — популяризация осознанного потребления и заботы об экологии.

Онлайн-сервис – некоммерческий информационный ресурс, созданный в рамках партнерского проекта компании "Газпром нефть" и модного онлайн-журнала BURO.

Источник фото: онлайн-сервис "Ойлдежда"