В Тюмени открылся магазин H&M

Магазин H&M возобновил работу в "Галерее Вояж". В группе торгового центра отмечается, что в магазине "на некоторые позиции действуют скидки", "открыты женский, мужской и детский отделы".

В начале марта ритейлер заявил, что временно останавливает продажи в России на фоне ситуации с Украиной, затем - об уходе с российского рынка, магазины начали открывать в августе для продажи остатков товара.