В Тюмени открылся магазин H&M

12:44 23 августа 2022
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Магазин H&M возобновил работу в "Галерее Вояж". В группе торгового центра отмечается, что в магазине "на некоторые позиции действуют скидки", "открыты женский, мужской и детский отделы".

В начале марта ритейлер заявил, что временно останавливает продажи в России на фоне ситуации с Украиной, затем - об   уходе с российского рынка, магазины начали открывать в августе для продажи остатков товара. 

Теги: одежда , покупки , распродажи
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