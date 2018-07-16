Десять тысяч тюменцев собираются участвовать в танцевальном флешмобе

Тюменцы готовятся поставить очередной рекорд. В этот раз - танцевальный.

Около 10 тысяч человек планируют принять участие в флешмобе "Танцуй, Тюмень!", который состоится на праздновании Дня города, 28 июля. Акция претендует на звание самой массовой в России: в 16 часов на всех площадках города взлетят квадрокоптеры и зафиксируют рекорд.

Перед началом установления рекорда на площади 400-летия Тюмени, у Тюменского технопарка, скверах Комсомольский и Депутатов, на Цветном бульваре, в парке Заречный и на набережной в 15:30 начнется репетиция.

Для тех, кто к рекорду хочет подготовиться более основательно, танцевальный клуб "Galla Dance" проводит подготовительные занятия с опытным хореографом каждые четверг (с 18:00) и субботу (с 12:00) по адресу ТЦ "Калинка", ул. Республики, 65, 3 этаж.

А выообще можно и самостоятельно потренироваться. Танец выложен на официальном канале "Ютуб".

Каждый участник получит промо-браслет, благодаря которому организаторы определят точное количество участников. После установления рекорда, 28 июля в 16:20 главный редактор Международного агентства рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов вручит официальным лицам сертификат об установлении рекорда.

Напомним, проект запустили в мае текущего года, официальным хештегом мероприятия является #танцуйтюмень. 3 июня состоялась генеральная репетиция на 52 площадках города, в которой приняли участие около 7 000 человек, а 23 июня в генеральной репетиции приняли участие более 1 000 выпускников тюменских школ. Специально для проекта "Танцуй, Тюмень!" написали песню, автором музыки которой выступил Сергей Трифонов, а автором текста Евгений Петропавловский.