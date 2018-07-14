Александр Моор оценил успехи Абатского района в сфере АПК

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочего визита в Абатском районе, отметил удачный опыт муниципалитета по возвращению в оборот неиспользованных пахотных земель, что стало возможным с развитием сельского хозяйства и привлечением дополнительных инвесторов.

"В Абатском районе около 40 тысяч гектаров заливных лугов, которые для сельхозпродукции использовать нельзя, но они подойдут как кормовая база для животноводства. Из всего надо искать преимущества. Самое главное – четко структурировать свои предложения. Важно не забывать, что крупные холдинги ищут регионы, где можно приложить свои усилия, куда инвестировать средства", - сказал Александр Моор.

Что касается социальной сферы, то Александр Моор положительно оценил условия для развития талантливых детей в Абатском районе, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

"Здесь учатся великолепные ребята, они успешно сдают ЕГЭ и даже на 100 баллов по предметам, которые требуют специальной подготовки. Отличные ребята, которые занимаются спортом. 15-летняя Маргарита Новикова из Абатского, которая выиграла Чемпионат по гиревому спорту, сегодня пела на концерте. Это говорит о том, что талантливые дети – талантливы во всем", - отметил глава региона.

Планами муниципалитета поделился и глава района Игорь Васильев. Перспективы района отражены в программе экономического развития еще в 2013 году и поэтапно движемся.

"Спрогнозированные проекты мы мониторим, администрируем и запускаем в качестве инвестиционных. Мы реально продвинулись в секторе сельского хозяйства, придорожном сервисе. Есть перспективы в животноводстве, водолечению. И мы будем этим заниматься. Один только инвестиционный проект "Племзавода Юбилейный" создал на территории района с 2013 по 2017 год около 100 рабочих мест", - добавил он.