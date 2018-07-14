В Тюмени стартует фестиваль отцов и детей #ПАПАТУТ

Конкурсные мероприятия фестиваля отцов и детей #ПАПАТУТ будут проходить на разных площадках Тюмени с 16 июля по 9 августа. По завершении феста жители областной столицы узнают имя победителя премии "Папа года".

Офлайн-конкурс "Папа года" призван помочь отцам и детям получить новые знания и приятные воспоминания. Практические и теоретические задания от организаторов принесут участникам баллы. Победу одержит семья с наибольшим количеством баллов, сообщает Moi-Portal.ru.

Конкурсантов ожидают десятки интересных событий: тренировка по кудо, мастер-класс по векторной графике и лазерной резке, мастер-класс по созданию брелоков из фетра. А ещё тренировка по тайскому боксу, занятие по вокалу и даже семейная вечеринка!

Эти мероприятия пройдут в июле. Подробнее о времени и месте проведения каждого мастер-класса можно узнать на странице проекта в соцсетях: https://vk.com/papatut72. А в последний месяц лета для пап и их детей планируется провести интеллектуальные игры, кулинарные мастер-классы и многое другое.

Ещё одно направление премии – онлайн-конкурс "Мой папа самый медийный". Организаторы обещают отслеживать аккаунты пап в социальных сетях, жюри выберет победителя по собственным критериям.

Третий финальный конкурс – определение победителя номинации "Мой папа самый популярный". В путём народного голосования. После того, как будут определены участники, на сайте проекта откроется голосование за отцов. Победителем станет глава семейства, набравший больше всего голосов. Заявки на участие в премии можно подать на странице TMN-ID: goo.gl/YsCj4f.

Также для участников предусмотрены дополнительные номинации: "Мой папа самый спортивный", "Мой папа самый творческий", "Мой папа - мастер на все руки", "Мой папа самый умный" и "Мой папа - кулинар".