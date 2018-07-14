В Ялуторовске зоозащитники занимаются помощью бездомным животным

В рамках благотворительной акции в Ялуторовске участники шьют игрушки по рисункам детей, а все вырученные от продажи средства направляют на лечение и стерилизацию кошек.

Известный в городе зоозащитник Юлианна Метелица не остается в стороне от вопросов помощи братьям нашим меньшим. Недавно девушка запустила акцию, которая уже пользуется популярностью среди местного населения. Шить игрушки, кстати, Юлианна планирует не одна. В команде у нее сразу две профессиональные швеи, пишет "Тюменская область сегодня".

"Идею подсказала моя дочка Алиса, которая нарисовала забавного "монстрика"-лисичку и попросила меня сшить такую игрушку. Я сшила, и поняла, что идея хорошая, ведь наверняка не только моя дочь хочет играть игрушкой, которую она сама и придумала. Поэтому теперь группа "Кошкин дом", которую я веду во Вконтакте, объявила о начале акции: шьём игрушки по детским рисункам, а деньги направляем на лекарства и медицинские услуги для наших подопечных", делится Юлианна Метелица.

Впрочем, как заверила девушка, оплатить работу по изготовлению игрушки можно будет и кормом на определённую сумму, ведь много его никогда не бывает: сейчас под опекой Юлианны и её волонтёров 9 кошек и даже одна собака. Часть животных живёт на домашней передержке, часть – на уличной, но каждое получает должный уход: питание, лечение, общение, грумминг.

Каждая игрушка, по задумке девушки, будет "антистресс": внутри, помимо холлофайбера, будут содержаться зёрна риса, поэтому игрушку будет приятно не только держать, но и мять в руках. На изготовление каждого экземпляра, уверяет Метелица, потребуется не более 4 дней.

Подробности о благотворительной акции можно узнать по телефону 8 992 310 17 12.