Протяженность велодорожек в Тюмени может увеличиться в десять раз

Более 40 км дорожек для велосипедистов построено в Тюмени в настоящий момент. К 2040 году общая протяженность может достигнуть 450 км.

Увеличение показателя в 10 раз прогнозируется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города, пишет "Вслух.ру".

Ни для кого не секрет, что велосипедное движение в Тюмени с каждым годом набирает все большую популярность, отмечают разработчики программы. Но пока что в областной столице не налажена полноценная непрерывная сеть оборудованных велодорожек.

Наиболее активными пользователями велосипедов являются работающие жители. Возраст предпочитающих двухколесный транспорт колеблется между 25 и 34 годами. Чаще всего горожане садятся на "железных коней" с целью активно отдохнуть и город посмотреть. Средняя частота поездок составляет 12 раз в неделю.

В 2018 году планируемые маршруты велодорожек составляют 56 км, проектируемые – 37 км. Самое интересное, что рабочий вариант развития сети велосипедных дорожек в городе Тюмени был рассмотрен еще в 2015 году.

На данный момент основными задачами программы являются популяризация использования велосипеда как средства передвижения, повышение безопасности передвижения на велосипеде по дорогам города, строительство велосипедных дорожек для массового катания и, конечно, развитие инфраструктуры сервисных услуг по обслуживанию велосипедной техники.