Талантливых тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе рассказов

18:46 13 мая 2018
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shkolazhizni.ru
| Фото: shkolazhizni.ru

Тюменцы могут принять участие в международной литературной премии О.Генри. Для этого необходимо сочинить рассказ объемом до двух тысяч слов и отправить в электронном виде до 1 октября на адрес: zhurnalohenry@gmail.com.

Участниками могут стать русскоязычные авторы, независимо от места проживания или гражданства. Важное условие – рассказы должны обладать характерными свойствами прозы О.Генри – оптимистическим взглядом на жизнь, иронией, динамичным сюжетом и неожиданным финалом.

Изначально премиальный фонд конкурса - 500 долларов, но за время проведения он пополняется частными пожертвованиями. Собранная сумма перечисляется автору-победителю. В последние годы сумма премии составляла около 1000 долларов, пишет "Вслух.ру".

Теги: конкурс , литература , литературный конкурс , премия
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