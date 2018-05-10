Юных тюменцев приглашают на летние математические курсы

Интенсивные курсы по изучению креативной математики, таблицы умножения, а также ментальной арифметики для школьников начальных классов пройдут в Тюмени в июне. Ребята научатся легко работать с цифрами и преодолеют проблемы, связанные с познанием такой непростой науки, как математика. Организатор курсов — интеллектуальный клуб "Команда будущего".

С 4 по 27 июня на базе клуба "Команда будущего" пройдет курс "Маткласс" — занятия по углубленному изучению математики для учащихся 1–4 классов. В рамках курса будут разбираться проблемы изучения математики, также ребята научатся справляться с непростыми олимпиадными заданиями. Занятия будут проводиться в двух возрастных группах (1–2 и 3–4 класс). Периодичность занятий — два раза в неделю (понедельник и среда), длительность каждого урока — полтора часа. Родители могут выбрать удобное время для занятий.

Также с 4 по 27 июня по тому же расписанию пройдут занятия в рамках курса по креативной математике IMaths для детей от 5 до 8 лет. Обучение проводится в игровой форме. Во время курса ребенок не только научится считать и решать задачи, узнает геометрические фигуры и поймет математические закономерности, но и разовьет внимание, память и усидчивость, что даст прочный фундамент для успешной учебы ребенка в школе.

С 4 по 16 июня юных тюменцев приглашают пройти курс "Веселая таблица умножения". Занятия будут проводиться ежедневно по будням дням, продолжительность каждого урока - 2 часа. Всего будет набрано три группы максимум по 10 человек. Курс рассчитан на детей начальной школы, однако дети постарше (4–6 классы) также могут принять участие, если хотят преодолеть проблемы при работе с таблицей умножения.

С 4 июня по 29 июня "Команда будущего" проведет интенсив по ментальной арифметике. Это одна из самых молодых и перспективных методик детского образования. Она способна развить умственные способности ребенка настолько, что любые арифметические задачи станут для него простым и быстрым вычислением в уме. Также занятия ментальной арифметикой способствуют развитию аналитических способностей и учат ребенка быстро переключаться между разными видами деятельности — или даже совмещать их без потери качества выполнения. Двухчасовые занятия будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам.

Узнать подробности можно на страницах интеллектуального клуба "Команда будущего" в социальной сети "ВКонтакте" или на "Facebook", либо уточнить по телефону +7 922 475 63 33 (руководитель клуба Маргарита Давиденко).