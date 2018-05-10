В Тюмени мошенницы под видом соцработниц похитили деньги у ветеранов

В областном центре в суде рассмотрят уголовное дело в отношении двух тюменок, одна из которых обвиняется в краже, а другая, помимо хищения, еще и в мошенничестве. Действуя вместе и по одиночке и выдавая себя за сотрудников службы социального обеспечения, 19-летняя девушка и 34-летняя женщина похищали у пенсионерок деньги.

В феврале 2017 года 86-летняя женщина впустила юную аферистка к себе в квартиру. "Соцработница" под предлогом переписи номеров денежных купюр попросила пенсионерку передать ей деньги. Та отдала 70 тысяч рублей. Девушка забрала деньги, пообещав вернуть на следующий день после заполнения документов, но больше не появлялась.

В сентябре 2017 года аферистки, действуя вместе, подошли к сидевшей на лавочке 85-летней женщине и, представившись соцработницами, прошли с пенсионеркой в ее квартиру под предлогом осмотра технического состояния труб. Там одна из аферисток отвлекала внимание пожилой женщины, а другая похитила из сумки пенсионерки 60 тысяч рублей. Было еще две потерпевших пенсионерки, у которых украли по 15 тысяч и 17 тысяч рублей.

Как сообщает областная прокуратура, все потерпевшие — ветераны войны – труженицы тыла.

В декабре 2017 года мошенниц задержали.