ФЦН Тюмени готов помочь Омской области закрыть потребность в нейрохирургической помощи

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени продолжает налаживать сотрудничество с регионами Российской Федерации с целью увеличения доступности высокотехнологичной медицинской помощи для населения. Недавно контакты по взаимодействию удалось установить с соседней Омской областью.

3 мая в Омске состоялась научно-практическая конференции "Актуальные вопросы физиотерапии, лечебной физкультуры, медицинской реабилитации в педиатрии", участие в которой принял врач-невролог, к.м.н., заведующий организационно-методическим отделом ФЦН Тюмени, председатель Тюменского областного регионального отделения Союза реабилитологов России Алексей Кудряшов, выступив с докладом "Нейрохирургические технологии в нейрореабилитации. Экзореабилитация при нарушении локомоторных функций вследствие травмы, инсульта, рассеянного склероза".

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Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени является одним из пионеров в сфере нейрореабилитации. Специалисты центра не только активно применяют современные методики восстановления пациентов на практике, но и делятся своим опытом с другими учреждениями и людьми, которые ухаживают за пациентами, нуждающимися в реабилитации.

"Нейрореабилитация детей – тема, которая редко поднимается на российских конференциях. Меня удивил уровень организации мероприятия. В зале не было свободных мест, собрались около 200 докторов, что говорит о высочайшем интересе к обсуждаемым вопросам. В доклад была включена информация и о нейрохирургических операциях, которые сами по себе являются реабилитационными. Это нейростимуляция, установка баклофеновой помпы, восстановление нарушенных функций у детей при врожденных аномалиях", – рассказал тюменский врач.

Для многих педиатров стало открытием существование эндоскопических современных технологий и возможность проведения операций детям до двух лет. В Федеральном центре нейрохирургии Тюмени ежегодно оперируют до 200 таких пациентов.

"Более того, наши врачи могут делать операции детям с первого дня жизни. Если есть возможность транспортировать малыша в ФЦН в успешном взаимодействии с учреждениями Тюменской области, то так и происходит. Чем раньше ребенок поступит на лечение, тем оно будет эффективнее", – добавил Алексей Кудряшов.

Вторая часть поездки заключалась в налаживании диалога с министерством здравоохранения Омской области с целью увеличения доступности высокотехнологичной медицинской помощи для населения этого региона.

По словам Алексея Кудряшова, центр предложил свою помощь не только в лечении пациентов из Омской области, но и в сфере повышения квалификации нейрохирургов. В частности, омские специалисты могут проходить обучение на кафедре нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, созданной на базе ФЦН в Тюмени, а также участвовать в конференциях, проводимых ассоциацией нейрохирургов Тюменской области.

"Представителей минздрава региона впечатлили образовательные возможности ФЦН и заинтересовало сотрудничество в этом направлении. Вживую познакомиться с нашими технологиями делегация омских врачей сможет уже на ближайшей конференции, которая пройдет на базе ФЦН 14–15 мая и будет посвящена именно вопросам развития нейрореабилитации. Лекторский состав конференции представлен ведущими экспертами в области реабилитации, помимо лекционной части запланирован мастер-класс по постановке инъекции ботокса в мышцы верхней и нижней конечности", – рассказал Алексей Кудряшов.

Отметим, что главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Альберт Суфианов создал отделение ранней реабилитации в ФЦН в 2011 году – за год до того, как появился официальный приказ Министерства здравоохранения РФ об организации медицинской реабилитации.