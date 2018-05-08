Девушка из Тобольска стала призером конкурса "Студентка России – 2018"

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Накануне в Новосибирске завершился конкурс "Студентка России – 2018". Третье место на нем заняла представительница Тобольска Анастасия Вереникина, учащаяся местного медицинского колледжа.

Финалисткам состязания из Новосибирска, Томска, Уфы, Тобольска и ряда других городов предстояло пройти десять этапов, в том числе продемонстрировать таланты, спортивную подготовку и навыки дефиле, блеснуть на интеллектуальном этапе и рассказать о родном крае. В результате был сформирован топ-5, после чего определена тройка победительниц. Результаты огласили только на финальном шоу.

Как сообщила Тобольск.ру Анастасия Вереникина, она родом из Ишима, сейчас обучается на первом курсе Тобольского медицинского колледжа. Стать участницей конкурса ей предложила администрация учебного заведения. Анастасия увлекается танцами, а также моделированием и пошивом одежды. Часть нарядов на конкурс она сшила сама.

Студентка отмечает, что учеба для нее сейчас на первом месте, однако не исключает, что попробует себя в конкурсе красоты еще раз, например на "Красе Тобольска".

Добавим, что первое место на конкурсе заняла студентка из Иркутска Елизавета Докучиц.