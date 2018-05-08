В Тюмени пройдет международная акция "Ночь музеев"

Масштабное ежегодное событие "Ночь музеев" состоится во всех музеях Тюменского музейно-просветительского объединения в ночь с 19 на 20 мая. Жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа.

Торжественная церемония открытия международной акции "Ночь музеев" состоится на площадке Музейного комплекса им. И.Я.Словцова (Советская,63) 19 мая в 18:00. На открытии выступит хореографическая мастерская Александры Балецкой, вокал-бэнд "Матрица" центра культуры и творчества "Тюмень", школа барабанов "Полиритмия" и коллектив "ТАБО".

На Цветном бульваре театр "Мимикрия" представит перформанс "Живые экспонаты". Уличный музейный парк "Музеум" готовит интерактивные презентации музеев, воркшопы, создание арт-объекта "Здесь и сейчас", историческую реконструкцию (искусство боя на мечах), исторические танцы, фотозоны с настоящей телегой, ретроавтомобилем и пушками.

Юных тюменцев порадует детская площадка "АрбатKIDS", в рамках которой пройдет выставка детских работ "Моя Тюмень" от дворца творчества и спорта "Пионер", а также будут работать интерактивные зоны — рисование песком на столах, настольные игры и игры с аниматорами. Кроме того, состоятся мастер-классы "Роспись в народном стиле", "Эскиз тюменского ковра", "Тюменское деревянное окно".

Во время акции пройдут также различные выставки, экскурсии, театрализованные концерты, показы фильмов, ночные путешествия и многое другое. Ознакомиться с программой мероприятия можно в группе "ВКонтакте" "Официальные мероприятия "Тюмень".