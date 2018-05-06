Ветераны Тюменской области получают поздравления от главы региона

Все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Тюменской области, ко Дню Победы получают поздравления от главы региона в виде открытки с теплыми словами и подарочного набора продуктов от местных производителей.
Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, праздничные наборы в этом году подготовили для 11,7 тысяч ветеранов, среди которых 541 участник войны и почти 10 тысяч тружеников тыла.
Волонтеры, общественники и соцработники придут в гости с подарками от главы региона к участникам войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей, которые по состоянию здоровья не смогут участвовать в торжественных приемах.
Кроме того, ежегодно для ветеранов Великой Отечественной войны в Тюменской области проводятся бесплатные специализированные заезды в социально-оздоровительный центр "Красная гвоздика". В 2018 году участие в них примут 400 ветеранов.
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