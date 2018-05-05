Ветеранам Заводоуковска вручили памятные подарки

В преддверии Дня Победы в рамках акции "Праздник в дом ветерану" 36 фронтовикам Заводоуковска, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей, вручили продуктовые наборы, пишет "Тюменская область сегодня".
Единовременную денежную выплату от двух до пяти тысяч рублей получили ветераны Великой Отечественной войны, а также дети погибших участников войны и жители округа, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно.
Кроме того, благотворительную акцию для ветеранов пятый год организует фирма "Первое такси": 9 Мая фронтовики смогут добраться в любую точку городского округа бесплатно.
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