Ветеранам Заводоуковска вручили памятные подарки

В преддверии Дня Победы в рамках акции "Праздник в дом ветерану" 36 фронтовикам Заводоуковска, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей, вручили продуктовые наборы, пишет "Тюменская область сегодня".

Единовременную денежную выплату от двух до пяти тысяч рублей получили ветераны Великой Отечественной войны, а также дети погибших участников войны и жители округа, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно.

Кроме того, благотворительную акцию для ветеранов пятый год организует фирма "Первое такси": 9 Мая фронтовики смогут добраться в любую точку городского округа бесплатно.