Ветеранам Заводоуковска вручили памятные подарки

15:31 05 мая 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
opodelki.ru
| Фото: opodelki.ru

В преддверии Дня Победы в рамках акции "Праздник в дом ветерану" 36 фронтовикам Заводоуковска, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей, вручили продуктовые наборы, пишет "Тюменская область сегодня".

Единовременную денежную выплату от двух до пяти тысяч рублей получили ветераны Великой Отечественной войны, а также дети погибших участников войны и жители округа, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно.

Кроме того, благотворительную акцию для ветеранов пятый год организует фирма "Первое такси": 9 Мая фронтовики смогут добраться в любую точку городского округа бесплатно.

Теги: ветераны , День Победы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2018