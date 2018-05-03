За документами от Росреестра тюменцев просят обращаться в МФЦ

В конце 2017 года полномочия по приему и выдаче документов по услугам Росреестра на территории Тюменской области передали МФЦ, однако граждане по-прежнему запрашивают эти услуги в офисах кадастровой палаты.

Тюменцам напоминают: если необходимо получить такие услуги Росреестра, как постановка объектов на кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество, либо нужна выписка из ЕГРН, то следует обращаться в операционные офисы МФЦ. На территории Тюменской области открыто тридцать таких офисов, девять из которых — в Тюмени. Офис МФЦ в Тюмени по адресу ул. Первомайская, 50/1 работает семь дней в неделю с 8:00 до 20:00.

"На территории региона развиваются бесконтактные технологии по предоставлению государственных услуг. Поэтому и мы максимально сокращаем прямые контакты с заявителями, рекомендуем им воспользоваться либо принципом "одного окна" и подать документы на кадастровый учет и (или) регистрацию прав через МФЦ либо в электронном виде через сайт Росреестра, – поясняет заместитель директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области Евгений Оконечников. – Исключение на сегодня составляет прием–выдача документов по экстерриториальному принципу".

В офисы Тюменского филиала Федеральной кадастровой палаты, действующие в городах Тюмень и Ишим, по предварительной записи можно подать заявление на осуществление учетно-регистрационных действий с недвижимостью, расположенной в других регионах страны. Также в офисах филиала муниципальных образований области оказываются услуги по составлению договоров в учетно-регистрационной сфере и проводятся консультации по вопросам, связанным с оборотом недвижимости.

Срок оказания государственных услуг Росреестра через МФЦ увеличивается на два рабочих дня из-за доставки документов на бумажных носителях. Чтобы сократить сроки, можно воспользоваться электронными услугами и сервисами на сайте Росреестра.

Как отмечают в пресс-службе филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области, полномочия по приему и выдаче документов по услугам Росреестра были переданы МФЦ в рамках реализации мероприятий утвержденной правительством "дорожной карты" по повышению качества госуслуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и регистрации прав на недвижимое имущество.