На первомайскую демонстрацию в Тюмени вышли четыре тысячи человек

В праздничной демонстрации в честь Дня Весны и Труда в Тюмени приняли участие около 4 тысяч человек.

В числе демонстрантов были студенты, представители профсоюзов, политической партии "Единая Россия", Общероссийского народного фронта, движения "В защиту человека труда" и других общественных организаций. Колонна демонстрантов прошла от площади 400-летия Тюмени по улицам Республики и Орджоникидзе до Цветного бульвара, где состоялся праздничный митинг-концерт.

"Профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию с традиционными лозунгами: за достойный труд и зарплату. Условия жизни и труда в целом улучшаются, но остается большой разрыв в уровне доходов и возможностях пользоваться социальными благами, которые мы все создаем своим трудом. Мы говорим и о необходимости повышения размера пенсий", - прокомментировал мероприятие журналисту ИА "Тюменская линия" председатель "Тюменского облсовпрофа" Михаил Кивацкий.

По его словам, профсоюзы поддерживают происходящие в отечественной экономике процессы. "Мы выступаем за создание новых высокотехнологичных рабочих мест с достойной оплатой труда, а также за повышение квалификации работников", - отметил региональный профсоюзный лидер.

Поздравления с Днем весны и труда от губернатора Владимира Якушева участникам первомайской демонстрации и митинга-концерта передал вице-губернатор Сергей Сарычев.

"Труд - главное в жизни людей, а тюменцы любят и умеют трудиться. Общими усилиями мы обустраиваем и украшаем наши города и села. С каждым годом в них становится комфортнее жить. Есть еще немало проблем, и главное, что нужно сделать для их решения - создать условия, чтобы люди могли трудиться и получать достойную зарплату. Это общая задача органов власти, профсоюзов и работодателей, и мы многое делаем для ее решения", - подчеркнул Сергей Сарычев.

Праздничный митинг завершился ярким выступлением тюменских творческих коллективов.

В 2017 году в регионе создано 34 новых профсоюзных первичек. Количество членов профсоюза увеличилось более чем на 60 тысяч человек, около половины из них - молодежь в возрасте до 35 лет.