Тюменцы вышли на демонстрацию в честь Первомая

Фото: АЛЕКСЕЙ КОСЕНЧУК, "Комсомольская правда - Тюмень"

Сотрудники трудовых коллективов Тюмени вышли на праздничную первомайскую демонстрацию. Колонны с транспорантами, лозунгами и поздравлениями идут от Драмтеатра по улице Республики в сторону исторического центра города.

Во главе шествия несут баннер "Международный день солидарности трудящихся". За ним видны транспаранты "За достойный труд", "Справедливость", "За профсоюз", "За достойную пенсию", пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Добавим, что в Тюмени на 1 мая запланирован ряд мероприятий. Горожане могут побывать на концертных номерах, пробежаться в эстафетах и просто пройтись по ярмаркам в центре города. Главные дороги города перекрыты для движения транспорта. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.