Тюменцы вышли на демонстрацию в честь Первомая

Сотрудники трудовых коллективов Тюмени вышли на праздничную первомайскую демонстрацию. Колонны с транспорантами, лозунгами и поздравлениями идут от Драмтеатра по улице Республики в сторону исторического центра города.
Во главе шествия несут баннер "Международный день солидарности трудящихся". За ним видны транспаранты "За достойный труд", "Справедливость", "За профсоюз", "За достойную пенсию", пишет "Комсомольская правда - Тюмень".
Добавим, что в Тюмени на 1 мая запланирован ряд мероприятий. Горожане могут побывать на концертных номерах, пробежаться в эстафетах и просто пройтись по ярмаркам в центре города. Главные дороги города перекрыты для движения транспорта. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
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