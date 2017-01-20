Тюменский депутат не согласился с Робертом де Ниро

В то время, когда Роберт Де Ниро и Алек Болдуин возглавляют массовые демонстрации протеста против вступления в должность нового американского президента, проходящие возле небоскреба "Трамп тауэр" на Манхэттене, Дональда Трампа наверняка должна согревать мысль о горячей поддержке из Сибири.

По всей видимости, именно этими мотивами руководствовался депутат Тюменской областной думы от партии ЛДПР Глеб Трубин, направив сегодня сорок пятому хозяину Белого дома поздравление с первым рабочим днем. Как передает "Вслух.ру", один экземпляр отправлен по электронной почте, а второй - для надежности(?) - почему-то "Почтой России".

Поздравление депутата может создать две сложности. Во-первых, Трубин состоит в либерально-демократической партии, а Трамп - в республиканской. Не придется ли переименовывать партию в либерально-республиканскую, чтобы американец не усомнился в искренности поддержки?

Во-вторых, как сообщает ТАСС, в Нью-Йорке против вступления нового президента в должность открыто выступили несколько тысяч человек. Помимо уже упомянутых актеров, тон настроению протестующей толпы задавали и другие голливудские звезды. По принятой в последние годы среди любимцев публики традиции, они могут получить российское гражданство - вслед за Жераром Депардье, Стивеном Сигалом и Орнеллой Мути. Удобно ли после этого будет приглашать актеров продолжить карьеру на подмостках Тюменского драматического театра?