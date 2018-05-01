Тюменские кардиологи повышают безопасность операций

Технологии, которые помогают защитить сердце во время операции и сделать ее менее травматичной, освоили врачи тюменской областной клинической больнице № 1, рассказали в пресс-службе губернатора.

Кардиоплегия – это целый комплекс мер при операциях на открытом сердце в условиях искусственного кровоснабжения, направленный на эффективную защиту сердечной мышцы - миокарда.

Суть ее в применении для искусственного кровообращения раствора, близкого по составу с кровью. Во время операции на определенный отдел аорты накладывают зажим, после чего вводят тот самый кардиоплегический раствор, который через коронарные артерии обеспечивает миокард кислородом. Для пациента это состояние близко к естественному, снижаются нарушения восстановления кровяного тока, эффективнее проходит реабилитация.

Лишь несколько клиник в стране используют кровяную кардиоплегию из-за технологических сложностей. Внедрить новый метод в "ОКБ № 1" помог приглашенный эксперт - Борис Хаес, заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний города Кемерово.

Команда кардиохирургов и анестезиологов-реаниматологов "ОКБ № 1" под его руководством провели три операции с применением кардиоплегии. Все они прошли успешно.

