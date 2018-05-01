В Тюменской области молодым специалистам на селе оказывают поддержку

В 2017 году 32 выпускника тюменских вузов и ссузов, уехавшие работать на село на предприятия агропромышленного комплекса региона, получили господдержку на общую сумму 11 миллионов рублей, пишет "Вслух.ру".

Кроме того, в регионе продолжаются мероприятия по улучшению жилищных условий тюменцев, проживающих в сельской местности. Так, за прошлый год социальные выплаты предоставлены 204 семьям и молодым специалистам. Объем государственной поддержки составил 278,5 млн рублей, из них 67,1 млн рублей выплачено из федерального бюджета, 211,4 млн рублей – из регионального. На эти средства было построено и приобретено 16,8 тыс. квадратных метров жилья.

Напомним, что господдержка оказывается молодым специалистам и семьям в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий", которая действует до 2020 года.