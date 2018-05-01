Тюменские водолазы проходят учебные погружения

Воспитанники клуба "Барс" проходят учебные водолазные погружения на водоемах Тюмени и Тюменского района с целью отработки различных упражнений, выполняемых водолазами, рассказали в пресс-службе губернатора.

Водолазный отряд создан на базе тюменского военно-патриотического клуба "Барс" на средства президентского гранта. В рамках проекта отобрали 50 человек, они прошли физическую, туристическую и горную подготовку, наработали навыки плавания с аквалангом, освоили военно-прикладное плавание и приступили к занятиям на водоемах.

На прошлой неделе тренировочное занятие состоялось на учебном судне Тюменского колледжа водного транспорта. Тема занятия - подготовка инструкторского состава отделения прикладной и специальной подготовки к ежегодному конкурсу по водолазному многоборью "Глубина", который пройдет в Севастополе в мае-июне текущего года.

Водолазы отработали этап "фланец", который заключается в сборке под водой фланцевого соединения.