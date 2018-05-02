Тюменский центр "Покров" получил высокую этическую оценку

Тюменский центр защиты материнства и детства "Покров" отмечен знаком качества этической оценки "Чистая информационная среда для детей и подростков". Он значит, что информационный продукт не содержит безнравственных и деструктивных элементов.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, знак "Чистый информационный продукт" в интернете или на упаковке товара также представляет собой общественную рекомендацию для использования этого материала в образовательной, воспитательной и оздоровительной работе.

По словам члена Общественного совета при региональном департаменте социального развития, председателя правления центра "Покров" Надежды Ильичевой, чистой информационной средой признаётся организация, которая предлагает читателю, зрителю не менее трёх "чистых" информационных продуктов. Таковыми у "Покрова" стали журнал "Семья и Отечество", сайт покров72.рф, а также "Беседы "О семье и счастье" для старшеклассников и студентов".

Проект по присвоению знака качества "Чистый информационный продукт" берет свое начало в 2008 году в Санкт-Петербурге и на данный момент реализуется в ряде регионов. Благодаря экспертной оценке информационных продуктов "Покрова" центр принят в Межрегиональную общественную социально-ответственную организацию "Родительская ассоциация детских образовательных студий и театров "Радость детства".

