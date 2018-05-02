Четвероклассник предложил туристический маршрут по селу Юргинское

Учащийся четвертого класса Юргинской школы Роман Тишаев разработал новый туристический маршрут по родному селу, который призван пробудить интерес жителей и гостей региона к истории Юргинской земли. В своей работе школьник отметил не только историческую привлекательность, но и экономическую выгоду путешествия.

История села Юргинское заслуживает внимания туристов. В начале XX века здесь процветало крупное кожевенное производство. На заводе, который принадлежал купцам первой гильдии Кузнецовым, производили и поставляли для Московской амуничной фабрики свыше 20 тысяч юфтевых кож в год. В Юргинском также был маслодельный завод, где изготовляли по 10-12 вагонов сливочного масла. Продукция была отменного качества и шла на экспорт в Англию, Францию, Бельгию, Данию, Германию и другие европейские государства. Также Кузнецовы владели паровой мельницей и цехом по производству пряников. Бесподобный вкус юргинских пряников описывал известный прозаик Дмитрий Мамин-Сибиряк.

"В Юргинском сохранился дом братьев Кузнецовых, этот объект вошел в туристический маршрут. Гостям будет интересно узнать о заслугах купцов, ведь экономическая, социальная и культурная жизнь села во многом зависела от их стараний. Кузнецовы вкладывали деньги в строительство, благоустройство, а также в развитие социальной сферы", – рассказал Роман Тишаев.

Главная достопримечательность села – Троицкая церковь. Самую большую сумму на строительство белокаменного храма также пожертвовали братья Кузнецовы. Церковь действовала до революции в 1917 году, а затем была переоборудована.

Среди современных объектов, которые могут быть интересны туристам, школьник выделил скульптуры "маме" и "дворнику", а также набережную и фонтан, пишет "Тюменская область сегодня".