В тюменской службе занятости действует онлайн-запись

На интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области можно воспользоваться услугой предварительной записи на прием в специалистам Службы занятости населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Записаться на прием в центр занятости населения любого муниципального района юга Тюменской области можно через личный кабинет на интерактивном портале (https://czn.admtyumen.ru/): по имеющемуся логину и паролю либо через учетную запись Портала госуслуг. Для этого в личном кабинете во вкладке "Услуги" необходимо выбрать "Запись на прием в Службу занятости". Затем в открывшейся форме выбрать услугу "Содействие в поиске работы" и Центр занятости населения, а затем удобные для вас дату и время приема. После выбора этих параметров появится информационное сообщение о том, что необходимо проверить правильность указанных сведений. Дополнительно можно указать параметр "Получить подтверждение на адрес электронной почты". Завершите обращение кнопкой "Записаться". После этого в разделе "Мои обращения" появится информационное окно с параметрами записи. В личный кабинет автоматически поступит талон на посещение, который можно скачать и распечатать. Все государственные услуги службы занятости предоставляются бесплатно.

Отметим, уровень регистрируемой безработицы к концу первого квартала текущего года снизился до 0,65%. Из почти восьми тысяч человек, обратившихся в центры занятости за этот период года, трудоустроено 5145 человек (64,5%). Банк вакансий региона на 1 апреля 2018 года насчитывал около 30 тыс. вакансий.