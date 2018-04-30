Музей семьи Николая II в Тобольске открыт для посетителей

В Тобольске начал работу мемориальный музей семьи императора Николая II. Он открылся в нижней части города — в здании Губернаторского дома, где в 1917–1918 годах отрекшийся от престола царь и его семья пребывали в ссылке до того, как были перевезены в Екатеринбург.

До этого в Губернаторском доме была музеефицирована одна комната — кабинет Николая II. В 2013 году, когда отмечалось 400-летие дома Романовых, было решено музеефицировать весь объект. Губернаторский дом отреставрировали, а внутри попытались воссоздать обстановку, при которой жила императорская семья — по сохранившимся фотографиям, дневникам, перепискам Романовых и воспоминаниям их окружения.

В музее для посетителей подготовлено тринадцать залов. Семья Николая II занимала второй этаж дома, там и находится основная часть экспозиции — кабинет бывшего императора, комнаты Александры Фёдоровны, сестер Романовых, цесаревича Алексея, зал семейного рукоделия и другие. На первом этаже дома располагались столовая и комнаты прислуги.

Из сохранившихся оригинальных элементов в здании — лестницы, дверные рамы, орнаментальная лепнина. Что до личных вещей императорской семьи, специалисты называют жемчужинами коллекции шаль Александры Фёдоровны, Евангелие с ее штампом и автографом, семейный фотоальбом с любительскими снимками, которые сделали Романовы в Тобольске, плакетку из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая и некоторые другие предметы из фондов Тобольского музея-заповедника. Среди собранной для нового музея коллекции есть вещи, предоставленные федеральными музеями и коллекционерами.

Проектом занимались Тюменское музейно-просветительское объединение, областной департамент культуры под патронатом Владимира Якушева совместно с Тобольской митрополией и фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

"Может быть, мы сделали немного не тот проект, который вы ожидаете увидеть. Участие в нем "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" дало возможность открыть нашему музею другие перспективы и расставить приоритеты, — отмечает директор ТМПО Светлана Сидорова. — Мы хотим приехать и увидеть, где Романовы жили, что они тут делали, как общались, какой был общий фон, но это не самое главное. Эта тема более глубокая. Главное, что это была уникальная семья. Открывая с этой позиции с подачи кураторов ценности семьи, вы оцените это. Очень важно, чтобы мы смогли здесь всё осознать и покаяться. Мне кажется, только покаяние даст нам общую силу для возрождения и укрепления. Всегда к России в мире было особое отношение, и мы сегодня, укрепив его, можем сказать, что у России есть вечные ценности, и они начинаются здесь".

"Коллектив работал над проектом не покладая рук, последние месяцы были на пределе всех сил и возможностей, и только помощь и поддержка царственных страстотерпцев позволила нам создать тот проект, которым мы гордимся сегодня, — сказала Владислава Дронова, директор Тобольского музея-заповедника. — Мы хотели показать, что это была за семья, чтобы все утраченное возродилось в наших сердцах, чтобы вся Россия приезжала в наш регион, ведь это первый в стране государственный музей семьи императора Николая II. Мы очень надеемся, что вы почувствуете нашу работу и понесете эту информацию вместе с нами дальше — нашему отечеству".

Добавим, что Тобольск и Тюмень станут точками на карте "Императорского маршрута" — экскурсионной программы для туристов по городам, где в годы революции оказались члены семьи Романовых и их окружение.

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Фото: Андрей Верхоглядский, Вера Вольная / newsprom.ru

Влада Нерадовская