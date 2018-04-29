Молодым семьям Заводоуковска предоставляют социальные выплаты

27 молодых семей Заводоуковска получили свидетельства на право получения социальной выплаты в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", пишет "Тюменская область сегодня".
Более 400 семей еще остаются в резервных списках. Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" стала для многих молодых супругов весомой поддержкой в реализации планов и надежд.
За время работы госпрограммы (с 2006 года) 921 семья Заводоуковского городского округа улучшила свои жилищные условия, из них – 536 построили собственные дома, 385 – приобрели жилье.
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