Тюменцам предлагают присоединиться ко "Дню посадки леса"

Региональная акция "День посадки леса" пройдет в Тюменской области 19 мая. К участию в ней приглашены студенты, школьные лесничества, органы исполнительной власти, волонтеры, представители силовых структур, научных и общественных организаций. Присоединиться ко "Дню посадки леса" могут все желающие.

В Тюменском лесничестве мероприятие запланировано на 10 часов. Схема проезда: 19 км Червишевского тракта, поворот на санаторий "Сибирь", от поворота 6 км до места проведения акции.

Для этого участия нужно направить в департамент лесного комплекса Тюменской области заявку (количество человек и телефон ответственного лица). Подать заявку по форме, а также задать интересующие вопросы можно в департаменте по телефонам: (3452) 557-661, 557-659 или направить на электронный адрес ohrana-72@mail.ru. Заявки принимаются до 16 мая.

Мероприятие приурочено к Году волонтера в России.