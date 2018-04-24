Тюменцы соберут пряжу на вещи недоношенным младенцам

Ежемесячная благотворительная акция "Тепло надежды" по сбору натуральной пряжи на вещи недоношенным младенцам пройдет в Тюмени 27 апреля. С 14:00 до 15:30 в ТРЦ "Панама" волонтеры центра "Дзержинец" будут принимать натуральную шерстяную пряжу и хлопок.

Собранное волонтеры рассортируют и передадут в клуб "28 петель". Мастерицы свяжут из пряжи миниатюрные носки, шапки, кофты и пледы для детей, родившихся раньше срока.

По замечанию организаторов, они принимают новую пряжу из овечьей шерсти и без синтетических добавок. Тюменцы могут передавать и самопрядную пряжу. Пряжа из синтетики или смесовая, б\у, ангора, мохер, пух, козья, собачья и верблюжья шерсть приниматься не будет.